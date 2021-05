Litiga con una escort a Pisa, la polizia lo espelle perché irregolare

Espulso dopo aver litigato con una escort perché risultava irregolare in Italia.

La parabola di un 25enne albanese ha inizio quando ha cominciato a discutere in un appartamento di via Umberto Viale, in zona Cisanello. È intervenuta la polizia che ha appurato che due donne, in regola, vivevano in quella casa e da un equivoco (l'albanese sospettava che la coinquilina della escort le avesse rubato le chiavi della macchina) era partita la lite.

Il 25enne è stato accompagnato in Questura e dalla banca dati della polizia è emerso il provvedimento di espulsione. Nella giornata di ieri una pattuglia della Questura lo ha scortato fino al Centro di Permanenza e di rimpatrio di Brindisi, da dove sarà definitivamente rispedito in Albania.