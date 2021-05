Litorale, lavori di asfaltatura su piazza Baleari e via Moriconi. Le modifiche al traffico

Sono partiti stamani mercoledì 19 maggio i lavori di asfaltatura di piazza Baleari e via Moriconi a Marina di Pisa. Dopo la riqualificazione dell’area pedonale e verde interna alla piazza la scorsa estate, gli operai della ditta, coordinati da Pisamo, hanno fresato lo strato di asfalto nella piazza e da domani giovedì 20 maggio procederanno lungo tutta via Moriconi, con il cantiere che si sposterà in stati di avanzamento. Una volta terminata la fresatura dell’intero tratto, nella prossima settimana si procederà con la stesura del nuovo manto stradale.

Per permettere lo svolgimento dei lavori senza creare disagi al traffico veicolare, piazza delle Baleari da domani giovedì 20 maggio sarà nuovamente aperta al traffico veicolare. Mentre il 20 e 21 maggio dalle ore 08.00 alle 18.00 nelle sotto indicate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta:

Via Minorca, nel tratto compreso tra piazza delle Baleari e via Duodi: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati della carreggiata e istituzione del senso unico di marcia con direzione nord –sud;

Via Moriconi, nel tratto compreso tra via Duodi e via Francardi: divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati della carreggiata e istituzione del senso unico di marcia con direzione nord –sud.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa