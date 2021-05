Margherita Vicario in tour, tappa a San Miniato

Partirà venerdì 11 giugno la nuova avventura live di Margherita Vicario. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album, la cantautrice annuncia oggi le prime date previste per l’estate 2021. Dieci show prodotti e distribuiti da Vivo Concerti che la porteranno ad esibirsi in tutta Italia. Il suo BINGO TOUR partirà quindi da Cremona (PAF – Porte Aperte Festival, 11 giugno), toccando poi Bologna (Oltre Festival, 23 giugno), Lecce (civuoleunpaese, 10 luglio), Como (WOW Music Festival, 16 luglio), Genova (Goa Boa_Greenside!, 23 luglio), Torino (Apolide Festival, 24 luglio), Cuneo (Artico Festival, 30 luglio), San Miniato (Musicastrada Festival, 31 luglio), Potenza (Wood Sound Festival, 10 agosto) e Udine, Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria, 28 agosto). Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

CALENDARIO TOUR

venerdì 11 giugno - CREMONA @ PAF - Porte Aperte Festival

mercoledì 23 giugno - BOLOGNA @ OLTRE Festival

sabato 10 luglio - LEVERANO (LE) @ civuoleunPAESE

venerdì 16 luglio - COMO @ WOW Music Festival

venerdì 23 luglio - COMAGO (GE) @ Goa-Boa_Greenside! c/o Villa Serra

sabato 24 luglio - VIALFRE’ (TO) @ Apolide Festival

venerdì 30 luglio - BRA (CN) @ Artico Festival

sabato 31 luglio - SAN MINIATO (PI) @ Musicastrada Festival

martedì 10 agosto - NEMOLI (PZ) @ Wood Sound Festival

sabato 28 agosto - LIGNANO SABBIADORO (UD) @ Arena Alpe Adria