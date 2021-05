Metalmeccanica fiorentina: sindacati e imprese insieme per vaccinare in azienda

Il Comitato territoriale settore metalmeccanico, costituito con la Sezione Metalmeccanica di Confindustria Firenze, Fiom, Fim e Uilm Firenze, all’indomani dell’approvazione delle linee guida di indirizzo regionali per la vaccinazione sui luoghi di lavoro, è pronto a supportare le imprese e lavoratori.

Costituito il 30 aprile 2020, il comitato infatti è nato proprio per aiutare le aziende del settore nella corretta interpretazione e applicazione delle linee guida dei protocolli sulla sicurezza, siglati a seguito della pandemia.

Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, infatti, i datori di lavoro potranno attivarsi e, anche con il supporto di Confindustria Firenze, elaborare il piano aziendale di vaccinazione. Nell’elaborazione del piano il datore di lavoro assicurerà il confronto con il Comitato paritetico aziendale e, una volta condiviso, lo invierà, anche per il tramite della Associazione datoriale, all’Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione. La Regione Toscana rende disponibili a tal fine, le modalità di accesso al corso gratuito previsto dall’Istituto Superiore di Sanità.

Le parti sindacali e datoriali, ricevuta l’informazione, provvederanno a informare adeguatamente i lavoratori e le imprese e associate della possibilità di avvio della campagna di vaccinazione, delle tempistiche di messa a disposizione dei vaccini e delle caratteristiche del vaccino, utilizzando il materiale informativo condiviso con la Regione Toscana.

Il Comitato territoriale, in attesa di ulteriori indicazioni, è pronto a collaborare fattivamente per l'accelerazione e l'ottimizzazione della campagna vaccinale per garantire, anche attraverso la vaccinazione volontaria, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio Stampa