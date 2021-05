Nuovo sito per l'azienda Sebach

Sebach, azienda leader in Italia nel noleggio di bagni mobili, si rinnova e lancia il nuovo sito web, completamente rivisitato e implementato. L’azienda, sempre attenta all’innovazione, ha deciso di puntare su una nuova tecnologia ed un nuovo look come ennesima dimostrazione di dinamicità e continua evoluzione.

Un’esperienza digitale completamente rinnovata che presenterà all’utente tutto il mondo Sebach in maniera chiara e pulita.

Più di 200 nuove immagini e altrettante pagine web complete di dettagli e testimonianze dei prodotti in uso. Nuova navigazione per settore con suggerimento del campo di applicazione più idoneo per ogni prodotto. Una sezione ad-hoc dedicata ai servizi per l’emergenza Covid. Pagina Sostenibilità arricchita ed aggiornata. Dettaglio completo dell'offerta Sebach con tutti suoi i prodotti a catalogo: non solo bagni mobili, ma anche monoblocchi, lavamani, nuovissime strutture modulari con wc e docce, oltre ad una nuova linea di bagni mobili deluxe e trailer di lusso.

E ancora eventi, news, il blog con articoli tra il serio ed il divertente nel classico stile autoironico e irriverente di Sebach… e molto altro.

Fonte: Sebach