Polizia in azione a Pisa: espulso un cittadino albanese

La Polizia di Stato di Pisa ha effettuato un'espulsione con accompagnamento alla frontiera nei confronti di un albanese di 25 anni. L’uomo era stato accompagnato in Questura dagli agenti perché ieri, a notte inoltrata, aveva litigato con una escort in via Umberto Viale. Dopo aver riportato la calma e aver constatato che la lite era frutto di un equivoco – l’albanese sospettava che la coinquilina della escort le avesse rubato le chiavi della macchina – i poliziotti hanno accompagnato il 25enne in Questura per la notifica di un provvedimento di espulsione. Il giovane è stato scortato ieri fino al Centro di permanenza e di rimpatrio di Brindisi, da dove sarà definitivamente rispedito in Albania.

Per quanto riguarda i controlli anti-Covid, nella serata di ieri le volanti hanno multato per violazione del coprifuoco senza giustificato motivo due persone a piedi sul Lungarno Mediceo e un automobilista pisano in via Cisanello intersezione via Malagoli.

La Sezione Narcotici della Squadra Mobile, durante i controlli anti-spaccio, ha fermato nella zona di piazza Dante un 38enne di Cascina, il quale è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish. Gli investigatori, poi, sono risaliti allo spacciatore, un tunisino 39enne già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato, per di spaccio di stupefacenti.

Infine, alcuni ladri hanno forzato la porta d’ingresso della Bottega Alimentare Macinapepe e sono riusciti a portare via la cassa che conteneva circa 500 euro. Le indagini sono tutt'ora in corso