Riaprono i musei a Montespertoli

L'Amministrazione e gli Uffici comunali di Montespertoli annunciano la riapertura dei musei sul territorio, chiusi a causa delle restrizioni da Covid-19.

Da sabato 22 maggio riapranno il Museo Amedeo Bassi, il Museo della Vite e del Vino ed il Museo d'Arte Sacra di San Piero in Mercato con orario 10-13 e 17-19 il sabato, la domenica e i giorni festivi.

"Finalmente i nostri musei riaprono le porte ai visitatori. In questi mesi sono state organizzate una serie di attività per farli conoscere nonostante fossero chiusi, adesso è arrivato il momento di visitarli davvero. Si tratta di un'occasione per i turisti ma anche per i cittadini di Montespertoli, per scoprire e riassaporare una parte importante del nostro territorio" dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

Dallo scorso anno è entrata in vigore la Card dei Musei di Montespertoli che consente di visitare tutti e tre i Musei al costo di 5 euro. L'accesso è gratuito per i residenti del Comune.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa