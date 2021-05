Scomparso l'onorevole Nedo Lorenzo Poli

L’Udc della Toscana e della Provincia di Lucca si stringe attorno alla famiglia dell’onorevole Nedo Lorenzo Poli scomparso all’età di 72 anni.

“Con l’amico Nedo – spiegano il segretario regionale Luca Titoni e il presidente Enrico Mencattini – se ne va un pezzo di storia del nostro partito. Una persona sempre attenta al territorio e pronta ad ascoltare i problemi della gente. Per noi tutti è una grande perdita perché insieme abbiamo fatto un percorso politico importante fatto di tanti momenti significativi. Ci stringiamo attorno alla moglie, alla figlia e a tutta la sua famiglia. Nedo ci mancherà, ma continueremo il nostro cammino sempre con il suo ricordo e il suo sostegno”.

“Per la nostra Provincia – commenta Riccardo Bonuccelli dell’Udc di Lucca – se ne va un importante punto di riferimento, un amico con il quale abbiamo condiviso tante battaglie politiche, ma anche una persona per bene. Ci mancheranno i suoi consigli, soprattutto ai nostri giovani, che in lui vedevano non un politico, ma un amico con il quale confrontarsi. Tutti gli iscritti della lucchesia si stringono attorno alla famiglia. Ciao Nedo”.