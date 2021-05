Cadaveri nelle valigie, estradato in Italia il figlio dei coniugi uccisi

Novità sul caso dei cadaveri dei coniugi Pasho, ritrovati in delle valigie abbandonate tra il carcere di Sollicciano e la Fi-Pi-Li.

Nella giornata di ieri infatti il figlio dei coniugi, Taulant Pasho, è stato estradato ieri dalla Svizzera dopo la richiesta della procura del tribunale di Firenze. L'uomo si trova adesso nel carcere di Como per scontare la condanna definitiva di 3 anni e 4 mesi per reati in materia di stupefacenti.

Dai carabinieri si precisa che la condanna definitiva di 3 anni e 4 mesi per cui è stato estradato è relativa alla detenzione di 6 chili e mezzo di marijuana all'interno del garage dell'abitazione di via del Pantano a Firenze (arresto in data 11 giugno 2016)

Su di lui ci sono ancora le indagini per chiarire le circostanze della morte dei genitori. Per questo filone di inchiesta è in carcere Elona Kalesha, fidanzata all'epoca dei fatti di Taulant Pasho.

Leggi anche

Valigia con resti umani 'saponificati' all'esterno del carcere di Sollicciano

Il ritrovamento della seconda valigia

Il ritrovamento della terza valigia

Cadaveri nelle valigie, l'ipotesi dei coniugi scomparsi da Castelfiorentino

Cadaveri nelle valigie, il figlio della coppia scomparsa è irreperibile da 4 anni

Cadaveri nelle valigie, parla Dorina: "Ho chiamato io i carabinieri, voglio togliermi questo dubbio"

Taulant Pasho detenuto in Svizzera

Arrestata la convivente di Taulant Pasho

I Ris nei luoghi di Elona Kalesha

Kalesha resta in carcere per l'omicidio dei coniugi Pasho

Indagati anche il figlio Taulant e il fratello di Elona Kalesha

Cadaveri nelle valigie, dna incompleto trovato sulla maniglia

Cadaveri nelle valigie, chiesta la revoca degli arresti per Elona Kalesha

Cadaveri nelle valigie, Kalesha resta in carcere