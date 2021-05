Visite guidate all'Orto e Museo Botanico di Pisa durante il fine settimana

A partire da sabato 22 maggio è possibile effettuare visite guidate all'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa durante il fine settimana. Nel cuore della città, a due passi dalla Torre pendente, crescono piante provenienti da tutto il mondo: alberi secolari, “piante grasse” adattate a vivere nelle aree desertiche del pianeta, fossili viventi dall’Oceania, serre con specie tropicali, piante mediterranee e montane. Un patrimonio botanico unico, che muta con le stagioni, che ora sarà possibile scoprire con una visita guidata, svolta in sicurezza fra i viali dell’Orto Botanico e le sale del Museo Botanico. Per richiedere la visita è necessario collegarsi al link https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/

Le visite guidate si tengono nelle seguenti fasce orarie: 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 e 18:00, 18:15. Ogni visita guidata sarà effettuata solo se viene raggiunto un numero minimo di 7 partecipanti paganti. Non si può superare il numero massimo di 10 visitatori (paganti e non), per la normativa anti-Covid. Il costo è di 8 euro a partecipante. La visita è gratuita per i bambini di età inferiore a 6 anni.

È inoltre possibile richiedere una visita guidata anche in giorni e in fasce orarie diverse da quelle indicate qualora sia già costituito un gruppo di almeno 7 persone paganti e di non più di 10 partecipanti (paganti e non). Per questo si può scrivere a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it La visita richiesta potrà essere effettuata, previa verifica della disponibilità di un comunicatore.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata fino al giorno prima, ammesso che la visita non sia stata annullata perché non è stato raggiunto il numero minimo di 7 persone paganti. La comunicazione dell’annullamento arriverà entro il giovedì per le visite del sabato ed entro il venerdì per le visite della domenica (vedi di seguito).

Due giorni prima della data della visita prenotata (entro le 14:00 del giovedì per il sabato, entro le 14:00 del venerdì per la domenica), se il numero degli iscritti non raggiunge il numero minimo richiesto, la visita sarà annullata e chi ha prenotato sarà avvertito che la visita non si potrà svolgere. Resta inteso invece che se entro i due giorni prima non si riceve la comunicazione di annullamento, la visita invece sarà effettuata.

In caso di disdetta della prenotazione è necessario darne comunicazione entro i due giorni precedenti alla data della visita (entro le 12:00 del giovedì per il sabato, entro le 12:00 del venerdì per la domenica). In caso contrario verrà comunque addebitato il costo.

Per salvaguardare la salute di tutti, senza dover rinunciare al piacere di una visita guidata in sicurezza, si raccomanda di arrivare prima dell’inizio dell’orario scelto per avere il tempo di fare il biglietto di ingresso e comunque non oltre l’orario di inizio. L’orario stabilito per ciascuna visita è pertanto vincolante. in caso di ritardi non potrà essere garantito il corretto svolgimento del percorso guidato.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa