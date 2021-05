Avis Castelfiorentino, Silvia Zannelli diventa presidentessa

Stagione di rinnovi per AVIS. Per l’associazione volontari italiani sangue si stanno tenendo le assemblee elettive a ogni livello associativo. Anche a Castelfiorentino è stato eletto il nuovo consiglio composto da persone di esperienza, ma anche da tanti nuovi ingressi. Il rinnovo si è avuto anche a livello della Presidenza, con un passaggio di consegne. A Isa Mancini subentra infatti Silvia Zannelli. Paolo Bertini e Donato Setteducati sono i vicepresidenti, Natalino Bernardis il segretario e Piero Cini il tesoriere. Compongono inoltre il consiglio: Roberto Bagnoli, Serena Bernardis, Monica Bertini, Nunzio D’Onofrio, Claudia Firenze, Ginevra Forte, Francesca Giannì, Francesco Inserra, Isa Mancini, Renzo Montagnani, Michele Pontoriero, Gianluca Sacconi. Monica Salvadori, Vasco Valleggi. Revisori dei conti sono confermati Donata Baldi, Marcello Bondi e Maria Luisa Giusti.

Molto soddisfatta la presidente uscente Isa Mancini: “Abbiamo un consiglio plurale con 8 donne e 11 uomini, con 7 nuovi ingressi e tante competenze diverse. È importane avere una base di esperienza, ma occorre anche perseguire il rinnovamento nei fatti. Per questo sono sicura che la nuova presidente farà un ottimo lavoro e tutti noi la supporteremo in tal senso”. E Silvia Zannelli non nasconde un po’ di emozione: “Mi sento addosso una grande responsabilità, non lo nascondo, anche perché Avis Castelfiorentino è una associazione molto radicata e attiva nella comunità. Nel 2020 abbiamo avuto ben 1742 donazioni di sangue e plasma; abbiamo tenuto anche durante i duri mesi del lockdown e non possiamo che ringraziare le donatrici e i donatori per questo. Adesso tutto il Consiglio non vede l’ora di ricominciare con le nostre attività in presenza, tra cui le celebrazioni per il nostro 75° anniversario a Settembre”.

Fonte: Ufficio Stampa