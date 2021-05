Cena elettorale a domicilio per il sindaco Falchi, in corsa a Sesto Fiorentino

In tempi di pandemia, anche la campagna elettorale si trasforma e diventa a domicilio: quaranta volontari, tra cuochi, sporzionatori e fattorini, per far arrivare a tutti e 260 i partecipanti il menù di "Sull'uscio", la cena elettorale promossa da Sinistra Italiana e Per Sesto a sostegno della conferma di Lorenzo Falchi a sindaco di Sesto Fiorentino. Tra i rider, anche lo stesso primo cittadino, oltre a diversi assessori e consiglieri comunali impegnati sia in cucina che in strada. Immancabile, dato anche il grandissimo successo dell'iniziativa, il discorso di ringraziamento del candidato sindaco, affidato ad un video allegato ad ogni busta.

Fonte: Ufficio stampa