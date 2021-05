Centrodestra Vinci: "Tassa di soggiorno da abrogare del tutto. Sorvegliare su nuova proprietà Irsoo"

Al consiglio comunale di ieri abbiamo votato contrari alle modifiche del regolamento sulla tassa di soggiorno poiché, benché siano esigui i costi a Vinci, riteniamo che questa tassa sia da abrogare come segnale di incentivo alla permanenza sul nostro territorio.

Poi sicuramente il basso livello dei servizi che offriamo non giustifica alcuna richiesta in tal senso a chi viene a portarci soldi in un momento di difficoltà.

Inoltre dobbiamo tristemente rilevare che sui dehors non è stato rispettato quanto l'amministrazione aveva promesso nel gennaio 2020 , ossia di modificare il regolamento con l'estensione del suolo pubblico non solo per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, artigiani del settore alimentare) ma anche ai commercianti del settore alimentare che vendono prodotti tipici.

Concordiamo con la necessità di una sospensione mutuo del mutuo per l'Irsoo.

L'Istituto di ottica è un'eccellenza del nostro territorio, la prima scuola d'Italia in questo settore che ha già subito una grave ingiustizia, come tutta la comunità di Vinci, con la scellerata decisione della giunta dell'Unione di rinunciare al rinnovo della convenzione con l’Università di Firenze per il corso di laurea in Ottica e Optometrica.

Proprio in questi giorni è è venuto a mancare il professor Sergio Villani storica figura dell'Istituto, che su nostra richiesta è stato ieri onorato dal consiglio con un minuto di silenzio.

Serve che le istituzioni si adoperino affinché qualunque nuova proprietà tuteli l'istituto nelle sue storiche caratteristiche, e ne garantisca la permanenza anche in futuro sul nostro territorio. Vinci non va privata di questo ulteriore lustro alla sua già importante storia.

I Consiglieri del Centrodestra Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi, Mariagrazia Bindi