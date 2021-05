Certaldo in cammino per dire no alla mafia

Domenica 23 maggio 2021, a partire dalle 16.30, è in programma, in occasione della Giornata della legalità, una camminata promossa dall'associazione Anthos Aps, in collaborazione con il Comune di Certaldo. Il ritrovo è fissato alla scuola media "Boccaccio", in via Leopardi, di fronte alla palestra dell'istituto comprensivo "Don Pino Puglisi", per poi proseguire facendo tappa nel cortile dell'istituto suore Maria Santissima Bambina, in via Falcone e Borsellino, in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via Peppino Impastato, via Pio La Torre, al centro polivalente "Caponnetto": in ogni luogo è prevista una sosta per ricordare la figura delle vittime della lotta alle mafie. All'arrivo, nei pressi del giardino Enrico Berlinguer, gli organizzatore pianteranno quindi due alberi come testimonianza di una lotta che non si arrende alla violenza.

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

"Continua il nostro impegno nella promozione e nella difesa della cultura della legalità e della lotta alle mafie - sottolinea l'assessore comunale alla Legalità, Clara Conforti - Avviene ogni giorno nell'azione amministrativa, ma è necessario creare anche occasioni di incontro e riflessione mirate e condivise da ogni fascia della popolazione. Ne siamo convinti e per questo abbiamo scelto di celebrare il 23 maggio, questa giornata simbolo: nel 1992, in questo giorno si consumò la strage di Capaci, poche settimane dopo, il 19 luglio, avvenne la strage di via d'Amelio. Date che non dobbiamo dimenticare. Faremo questa camminata percorrendo le vie e incontrando gli edifici di Certaldo che ricordano, con la loro intitolazione, le vittime innocenti di mafia: luoghi di comunità e di cultura pensati per ribadire come la mafia si contrasti nella quotidianità, scommettendo sul rispetto e sul senso civico. In ogni strada, di fronte a ogni edificio, ricorderemo la biografia e l'impegno di ogni vittima. Un grazie in particolare all'associazione Anthos, da sempre sensibile a tematiche e valori fondamentali, come quello della legalità".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa