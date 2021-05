Confesercenti, Luppichini nuovo presidente Anva Toscana Nord

Roberto Luppichini è il nuovo presidente Anva Toscana Nord, il sindacato ambulanti di Confesercenti. La nomina nel corso dell’assemblea elettiva convocata in modalità remoto a causa delle restrizioni covid, presenti anche il direttore generale Confesercenti Toscana Nord Miria Paolicchi ed il responsabile area pisana Simone Romoli. Luppichini prende il posto di Leonetto Pierotti che ha concluso i due mandati previsti dallo statuto.

E proprio a Pierotti sono andati i ringraziamenti da parte del responsabile Anva Toscana Nord Claudio Del Sarto. “In occasione del rinnovo della presidenza dobbiamo pubblicamente ringraziare Leonetto Pierotti per il grande lavoro svolto in questi anni a tutela di una categoria sempre troppe volte bistrattata. Pierotti che comunque continua la sua azione sindacale come rappresentante dei fieristi nella dirigenza regionale".

"Con Luppichini – ha concluso Del Sarto – viene garantita la continuità di un sindacato che rappresenta la stragrande maggioranza degli operatori nelle tre province in cui opera. E che in questi mesi si è battuto, spesso da solo, ai vari tavoli istituzionali per difendere operatori colpiti forse più di altri dalle restrizioni covid”. “Veniamo da un anno drammatico per la categoria – sono state le prime parole di Luppichini nella veste di presidente – in cui abbiamo subito chiusure, assurde discriminazioni rispetto ad altre attività commerciali. Portiamo a casa risultati importanti, comunque, a cominciare dal rinnovo per 12 anni delle concessioni e l’esenzione del suolo pubblico fino al 31 dicembre grazie ad un emendamento da noi proposto al decreto Sostegni”.

L’assemblea ha provveduto anche a nominare la nuova presidenza così composta: Mirco Sbrolli, Marco Marinai, Luca Pucci, Enrico Bertelli, Veronica Bucciarelli, Massimiliano Logli, Daniele Tozzi, Gino Giannoni e Emanuele Filippi

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa