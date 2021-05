Cede una trave all'ex falegnameria, sarà demolita la copertura

Nell’ambito di un sopralluogo, a fini manutentivi, inerente gli edifici di proprietà comunale, è stato constatato il cedimento di una trave di legno della copertura del fabbricato, ex falegnameria, situato in Vicolo delle Botti a Limite sull’Arno.

L’Amministrazione comunale è così intervenuta sull’immobile, dismesso da tempo, ai fini della messa in sicurezza, attivando la procedura di somma urgenza. Le motivazioni che hanno imposto la scelta di questa tipologia di procedura sono riconducibili, prevalentemente, ad annullare il rischio di ulteriori cedimenti e il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, Arch. Roberto Montagni, ha provveduto a redigere la perizia, il verbale di somma urgenza e, contestualmente, a disporre l’esecuzione dei lavori.

“Stiamo intervenendo con la demolizione della copertura, ha detto il sindaco Alessandro Giunti, per procedere a lavori di messa in sicurezza. La struttura portante in legno, come si legge dalla perizia, è infatti formata da travi maestre e travicelli di vecchia costruzione che, con il decorso del tempo e la presenza di insetti xilofagi, hanno causato questo cedimento. Per scongiurarne altri abbiamo deciso per la demolizione del tetto, i lavori sono attualmente in corso”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa