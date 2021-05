Federico Gelli confermato presidente di Cesvot

Federico Gelli è stato confermato presidente di Cesvot. È stato eletto ieri pomeriggio dall’Assemblea del Centro Servizi Volontariato Toscana.

La riconferma di Gelli si inserisce in un percorso di importanti riconoscimenti: infatti il Centro Servizi ha appena ricevuto l’accreditamento in base alla nuova normativa nazionale. Obiettivo raggiunto anche grazie ad un lungo lavoro di squadra che, negli ultimi due anni, ha realizzato le modifiche statutarie e gli adeguamenti regolamentari previsti, l’adozione di nuovi protocolli operativi e di nuovi modelli di programmazione e rendicontazione nonché l’apertura dei servizi a tutti gli enti del terzo settore della regione.

Federico Gelli a proposito della riconferma del mandato commenta: “È motivo di grande orgoglio essere ancora alla guida del Centro Servizi ed aver ricevuto la fiducia all’unanimità delle associazioni socie. Abbiamo saputo cambiare Cesvot, non mollare in tempo di pandemia, assicurare agli ets tutti i servizi previsti e collaborare sempre più intensamente con i profili nazionali di riferimento e con le istituzioni locali. Molto rimane da fare: l’istituzione e l’avvio del Registro Unico Nazionale sarà un processo impegnativo per tutti, per noi, per gli enti locali e per gli enti del terzo settore. Consolideremo il già ampio rapporto di collaborazione con Regione Toscana, Anci e Comuni ed abbiamo avviato una relazione di ascolto e di scambio con il Consiglio regionale della Toscana. Il nostro compito sarà, come sempre, quello di essere un punto di riferimento assicurando loro consulenza, formazione, promozione del volontariato oltre che un’assistenza assidua affinché possano migliorare le loro competenze in comunicazione comprese quelle informatiche e digitali”.

Nella seduta di ieri è stato eletto anche il nuovo direttivo che sarà composto, oltre che dal presidente Federico Gelli (Acli) da: Simonetta Bessi (Auser Toscana), Andrea Bicocchi (Cnv), Nicola Favati (Cittadinanzattiva Toscana), Fausto Ferruzza (Legambiente Toscana), Nadia Guadagnuolo (Avo Toscana), Isa Mancini (Avis Toscana), Lorenzo Masi (Aics Solidarietà Toscana), Marco Mini (Arci Comitato Regionale Toscano), Giacomo Pasquale Morano (CRI Comitato Regionale Toscano), Silvia Noci (Csi Solidarietà Federazione Regionale Toscana), Katia Orlandi (Cif Regionale), Luigi Paccosi (Vol.To.Net), Lina Pettinari (Movimento per la Vita Federazione Toscana e Cav), Filippo Pratesi (Federazione Regionale Misericordie), Elisa Ricci (Anpas Toscana), Alessandro Scali (Uisp Regionale Toscana), Leonardo Giovanni Terreni (Federazione Toscana Volontariato Beni Culturali), Filippo Toccafondi (Vab). A loro si aggiunge Leonardo Rossi in rappresentanza delle delegazioni territoriali Cesvot.