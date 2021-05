Giovanisì, arriva il riconoscimento del Governo. Dika: "Una spinta a migliorare"

Un nuovo riconoscimento al valore e al dinamismo di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Arriva dal Dipartimento delle politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inserito Giovanisì tra le best practice segnalate su giovani2030.it, la nuova “casa” digitale creata dal Dipartimento per segnalare a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni strumenti e sfide per crescere e trovare la propria strada.

“E’ davvero molto importante – afferma il presidente della Regione Eugenio Giani - che la presidenza del consiglio valorizzi un progetto rivelatosi nel corso del tempo sempre più valido, incisivo e versatile. Il suo modello di governance trasversale e integrato ha permesso di creare un sistema di opportunità che ha saputo intercettare esigenze diverse, dando un concreto sostegno a centinaia di migliaia di giovani toscani”.

Soddisfazione viene espressa anche da Bernard Dika, consigliere per le politiche giovanili del presidente della giunta. Per Dika, “il riconoscimento giunto dal dipartimento nazionale ci offre un ulteriore impulso a sviluppare e rafforzare l’intero progetto. Intendiamo rilanciarlo attraverso il confronto diretto con i territori per cogliere nuove istanze e nuovi bisogni, a partire da un consolidamento dei rapporti con i giovani amministratori e da una stabile consultazione con le giovani generazioni”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa