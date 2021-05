Al volante con il tablet, fermato dalla polstrada dichiara: "Sono in smart working"

Consultava il tablet con tranquillità per lavoro. L'unico problema è che lo stava facendo mentre guidava in autostrada. La polizia stradale di Montecatini ha multato un 45enne livornese trovato in A11 mentre guidava con disattenzione. Il tablet era appoggiato al volante.

L'uomo aveva prestato così tanta attenzione al dispositivo elettronico da non essersi accorto dell'alt della pattuglia della stradale. Quando ha accostato ha spiegato agli agenti che era in smart working e che era assolutamente necessario che leggesse la posta elettronica.

Oltre al verbale, la polstrada gli ha tolto un punto dalla patente.