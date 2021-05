Il Museo del Calcio fa 21: il regalo è la nuova Corte dei Campioni

Mancano 48 ore al compleanno del Museo del Calcio (ingresso Viale Palazzeschi, 20 a Firenze) che, sabato 22 maggio, spegnerà la candelina numero 21, con l'inaugurazione della nuova Corte dei Campioni, alla presenza delle autorità cittadine, che taglieranno il nastro alle ore 12.

Per questa occasione, il nuovo spazio, situato nella corte interna della struttura, ospiterà le esibizioni del gruppo Freestyle Italia con Andrea Fabi, Reynaldo Peña e Michele Ciliento.

"La storia della Nazionale italiana è anche la storia degli uomini che l'hanno resa grande in questi 111 anni di vita - dichiara Matteo Marani, Presidente della Fondazione del Museo del Calcio - e per questo si sono voluti evidenziare in modo permanente i loro nomi, assieme a quelli dei Commissari tecnici. La nuova "Corte dei Campioni" estende così lo spazio del Museo e si integra con il rinnovato percorso espositivo, rendendo onore al ruolo straordinario degli oltre 800 azzurri che hanno portato la nostra Nazionale a essere una delle prime al mondo".

L'evento, che si realizzerà in sicurezza e su prenotazione obbligatoria (con un massimo di 30 persone per turno), si terrà a partire dalle 11:30, in tre turni (orari: 11:30, 15, 16:30).

Il Museo del Calcio è nato il 22 maggio del 2000 grazie all'idea e all'impegno del dottor Fino Fini e, a oggi, conta più di 1.000 cimeli, che raccontano gli Azzurri in un viaggio che si intreccia con la storia dell'Italia e degli italiani.

Fonte: Museo del Calcio - Ufficio Stampa