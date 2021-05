Immunità di gregge in Toscana a settembre, hai fiducia? Il sondaggio di gonews.it

La campagna vaccinale in Toscana contro il Covid-19 ha aumentato le marce e messo la quinta. Dopo un primo momento di assestamento, il sistema ha superato lo scalino iniziale e lo si può vedere non solo dai numeri ma anche dalle stesse agende di prenotazioni, che aprono per bienni anagrafici a cadenza giornaliera. Con questo andamento, con l'apertura di nuovi hub e conseguentemente al perdurare dell'arrivo dei vaccini, a metà settembre la Regione potrebbe conquistare l'immunità di gregge. A dirlo è stato, in più occasioni, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un obiettivo massimo giornaliero, per tutto il territorio regionale, di circa 50 mila vaccinazioni che consentirebbe dopo la chiusura dei mesi estivi, la possibile immunità di gregge.

Campagna vaccinale, le agende aperte e i dati di oggi

Oggi, giovedì 20 maggio, è il turno per i nati nel 1978 e nel 1979, ovvero per chi ha 43 e 42 anni. Entro la settimana il portale online regionale aprirà le agende per tutti i quarantenni, così come la scorsa settimana si è completata la chiamata per i cinquantenni.

In questo 20 maggio 2021, nell'ultimo aggiornamento delle ore 14, in Toscana sono 1.775.504 le dosi utilizzate suddivise tra prima dose (1.170.428) e seconde dosi (605.076). In Italia sono oltre 9milioni e 200mila le persone vaccinate con prima e seconda dose.

Tornando in Toscana, prosegue e si avvicina verso la chiusura la vaccinazione agli over 80 (320.589 soggetti), a quota 579.204 dosi utilizzate con 281.866 cicli completi. Va avanti anche la vaccinazione dei soggetti fragili e caregiver: su un totale di 303.774, il ciclo completo di vaccini sfiora quota 93mila e le prime dosi vanno oltre le 211mila. (Tutte le informazioni sul monitoraggio vaccinazioni QUI).

