In sella a una bici rubata, arrestato ladro seriale a Firenze

È stato di nuovo sorpreso, dalla polfer, in sella ad una bicicletta di provenienza illecita: denunciato per ricettazione, porto ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e trasferito in carcere per una misura cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Firenze lo scorso 13 maggio, a seguito di reati della stessa natura, commessi negli ultimi tempi.

Un 48enne italiano, già arrestato 2 volte ad aprile per furti di biciclette, nei giorni scorsi è stato notato dagli agenti mentre pedalava in piazza della Stazione.

Immediatamente fermato dai poliziotti, ha dichiarato di aver acquistato la bici poco prima, nei pressi del Mercato di San Lorenzo, da uno sconosciuto, per 30 euro. Sottoposto al controllo, è stato trovato in possesso di un cavo antifurto per biciclette tranciato e di una tenaglia lunga 25 centimetri.

Sempre martedì scorso, un giovane cittadino cingalese di 22 anni, è stato denunciato per danneggiamento aggravato da personale della Polfer in servizio di pattugliamento nella stazione Firenze Santa Maria Novella. Il giovane senza nessun motivo, transitando nei pressi della biglietteria della stazione, ha sferrato un pugno su una vetrata dell’ingresso centrale infrangendola. Gli agenti, richiamati dal fragore di vetri rotti, sono subito accorsi individuando il giovane, anche su indicazione di alcuni viaggiatori che avevano assistito al fatto.

L’uomo, che si era ferito alla mano, è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso e denunciato per il danneggiamento del vetro.