Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, traffico in tilt

Un incidente sulla superstrada a Empoli ha bloccato il traffico alle prime ore del mattino di oggi, giovedì 20 maggio. Si sono scontrati - per cause ancora da chiarire - un mezzo pesante e un'automobile. Lo scontro è avvenuto verso le 6 allo svincolo di Empoli Centro, in direzione Firenze.

Subito sul posto la polizia stradale per i rilevamenti e la Misericordia di Vinci per soccorrere i feriti. Stando a una prima ricostruzione, una persona sarebbe stata portata in ospedale a Empoli dopo l'incidente.

Il traffico è rimasto bloccato sia in Fi-Pi-Li che nella viabilità empolese, dato che si trattava dell'ora di punta. Si sono registrati da subito alcuni chilometri di coda. Fino alle 8.30 circa il tratto Empoli Ovest-Empoli Centro è stato chiuso per un urgente cantiere. Poi la situazione è tornata alla normalità.