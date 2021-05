Cadono da 5 metri, feriti un 25enne e un 55enne

Due uomini, di 25 e 55 anni, sono rimasti coinvolti in un infortunio sul lavoro in via Matteotti a Vicopisano, località Pian di Noce. I due, entrambi di Santa Maria a Monte, sono precipitati da un'altezza di 5 metri. Il più giovane ha riportato alcune contusioni lievi, ed è stato soccorso dalla Misericordia di Cascina. L'altro ha riportato un trauma cranico di media entità. Per i due il trasferimento è avvenuto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello.