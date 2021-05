Lampade e caldaie per consumare meno nelle scuole di Empoli: mezzo milione in 3 anni

"Negli ultimi tre anni saranno 520.000 euro gli euro investiti con l’obiettivo di efficientare le nostre scuole comunali. Infanzia, primarie e secondarie sono già, dove era necessario, state interessate dalla sostituzioni delle vecchie caldaie con nuovi impianti termici. Adesso ci concentriamo – spiega l’assessore alla manutenzioni Adolfo Bellucci – su un imponente sostituzioni delle lampade tradizionali con quelle a led. Già siamo intervenuti nei due anni precedenti, ma il prossimo intervento permetterà di passare da lampade a fluorescenza e ad incandescenza a corpi illuminanti di ultima generazione ad alto rendimento energetico. Il salto di qualità ed il risparmio energetico è notevole ed in termini di risparmio economico si può attestare intorno al 50% o addirittura 60%. Si parla di oltre 4.000 lampade in tutte le scuole".

Così l’assessore Bellucci illustra il progetto appena approvato dalla giunta comunale e che stanzia, grazie al contributo del Decreto Crescita 2021, 260.000 euro esclusivamente per la sostituzione delle lampade in questi 14 plessi scolastici: Centro Zerosei, nidi Casa dei Canguri, Piccolo Mondo, scuole dell’infanzia di Fontanella, Monterappoli, Pianezzoli, Ponzano; primarie di Ponte a Elsa Don Bosco, Corniola, Ponzano, Pozzale, Ponte a Elsa Via Lorenzoni, quindi anche le medie Busoni e Vanghetti.

Già nel 2019 e 2020 erano stati investiti 130.000 euro per ciascuna delle annate (totale 260.000 euro) per efficientare le caldaie. Nel 2019 in sei scuole: infanzia 'Pier della Francesca', infanzia 'Val Gardena', infanzia di Serravalle, primaria 'Carlo Rovini', primaria di Serravalle e primaria 'Lorenzoni'.

Nel 2020 gli impianti impianti di riscaldamento furono rinnovati all’infanzia di Fontanella, infanzia 'Carraia', infanzia 'Peter Pan', infanzia 'Pianezzoli', primaria 'Leonardo Da Vinci' e primaria 'Don Bosco'.

Con le ‘economie’ di questi interventi l’ufficio manutenzione del Comune di Empoli aveva già avviato una consistente fornitura e installazione di lampade a led in alcune scuole riuscendo a sostituire quasi il 40% delle lampade di vecchia generazione, per un totale di circa duemila corpi illuminanti.

Con il prossimo intervento, appena deliberato, da 260.000 euro saranno interessate tutte le altre aule e uffici rimanenti per il restante 60% delle lampade da sostituire.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa