Leonardo E-motion, mostra immersiva per riaprire la stagione turistica a Vinci

Promossa dalla Fondazione Leonardo 500 con il patrocinio del Comune di Vinci, verrà inaugurata sabato 22 maggio alle ore 12,00 in Piazza Guido Masi a Vinci, la mostra immersiva “Leonardo E-motion: le origini e il futuro”, che si terrà dal 22 maggio al 31 luglio negli spazi dei musei leonardiani in Via Montalbano 6. Obiettivo della mostra è quello di creare un luogo di incontro tra il genio di Leonardo, i suoi progetti e l’automobile attraverso l’esposizione di vetture, oggetti e l’installazione di video immersivi e fotografie.

All’inaugurazione interverranno il Presidente della Fondazione Leonardo 500 Gianpaolo Lastrucci, il Senatore Dario Parrini, il Sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e il Parroco di Vinci Don Renato Bellini.

L’evento sarà visibile anche in diretta streaming sul canale Facebook della Fondazione Leonardo 500.

La mostra articolata all’interno, ma anche all’aperto, racconterà l’esperienza che la Fondazione ha compiuto nel 2019 prendendo parte alla prestigiosa corsa della 1000Miglia, e ospiterà, fra l’altro, una riproduzione de “l’Automobile” di Leonardo, unico carro semovente funzionante, realizzato secondo i disegni di Leonardo e di proprietà della Banca Cambiano 1884 SpA.

La mostra vedrà, inoltre, come protagoniste la leggendaria Alfa Romeo 1900 Super, fantastico esempio di tecnica ed innovazione italiana che ha partecipato alla Mille Miglia 2019, l’Art Camper, showroom itinerante che unisce arte, natura e cultura, e una moltitudine di video e fotografie su Ayrton Senna e sui piloti che hanno fatto la storia dell’automobilismo, con la possibilità di scoprire, vivere e guidare grazie ad un simulatore di guida, all’interno dei più leggendari circuiti.

La mostra, guardando anche alle generazioni future, si pone, inoltre, l’obiettivo di sensibilizzare i visitatori riguardo la tutela dell’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e quindi le nuove tecnologie, dai veicoli elettrici a quelli a guida autonoma.

Il progetto culturale si evolverà e cambierà durante il periodo, diventando un autentico luogo d’incontro con serate a tema, capace di offrire numerosi e importanti elementi di interesse e di riflessione.

Il Presidente Lastrucci conclude invitando le aziende e gli stakeholder del territorio ad utilizzare la mostra e i suoi spazi come luogo d’incontro, perché solo facendo rete diventa possibile sviluppare e valorizzare una terra così magica.

