Omicidio Niccolò Ciatti, torna libero uno degli aggressori

Negata dai giudici di Strasburgo l'estradizione in Italia del 24enne Movsar Magomedov, uno dei tre ceceni accusati dell'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna.

A darne la notizia il Corriere Fiorentino, confermando quanto affermato anche negli scorsi giorni da La Nazione. I giudici francesi non sono stati convinti dalle prove a carico. Nei prossimi mesi potrebbe tornare libero per decadenza dei termini di detenzione in carcere anche un altro degli aggressori, Rassoul Bissultanov. Quest'ultimo fu ritratto mentre sferrò il calcio alla testa di Ciatti, causandone la morte.

Il processo a Girona si terrà a giugno.