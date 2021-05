Pochi pompieri nel Pistoiese, entro fine mese arrivano i rinforzi

La Conferenza dei Sindaci della zona Valdinievole ha segnalato alle istituzioni regionali e nazionali una significativa carenza di personale dei Vigili del Fuoco nel Coordinamento provinciale di Pistoia, che genera ricadute negative sul soccorso tecnico emergenziale.

Il presidente della Conferenza dei Sindaci della Valdinievole, Alessio Torrigiani, ha riferito sull’esito del colloquio intercorso con la Sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, la Senatrice Caterina Bini che, venuta a conoscenza della situazione, si è subito attivata con il Ministero degli Interni. In seguito ad un confronto con il Sottosegretario agli Interni Ivan Scalfarotto, dunque, le è stato comunicato che sono in arrivo nuove unità per rafforzare l’organico, oggi in forte sofferenza.

Entro fine maggio il Coordinamento provinciale del corpo dei Vigili del Fuoco di Pistoia si arricchirà di 6 nuove unità, reclutate dall’89° corso di formazione.

Si rende noto, inoltre, che in merito alle carenze del personale per i ruoli di capi squadra e capi reparto, le lacune in organico verranno in parte colmate grazie alla procedura concorsuale con decorrenza dal 01/01/2021.

“Quello dei Vigili del Fuoco è un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini. È necessario, dunque, implementare l’organico per far sì che tutti si sentano al sicuro: non solo i cittadini ma gli stessi operatori dei Vigili del Fuoco che devono essere posti nelle migliori condizioni per poter intervenire in maniera tempestiva e adeguata. Ringrazio, per questo, il Sottosegretario Scalfarotto per le sue rassicurazioni su una questione così importante” fa sapere la Sottosegretaria Bini.

Fonte: Ufficio Stampa