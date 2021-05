Prenotare vaccini, Auser e Comune di Barberino Tavarnelle in aiuto agli anziani

Auser e Comune attivano un nuovo servizio volto ad offrire un supporto concreto nella procedura di prenotazione on line del vaccino antiCovid. Sono i volontari dell’Associazione Auser Volontariato Insieme Barberino Tavarnelle a dare una mano in particolare ai cittadini che hanno difficoltà o scarsa dimestichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Il servizio è erogato in collaborazione con il Comune di Barberino Tavarnelle.

Il servizio è disponibile in due sedi: il Palazzo Comunale di Tavarnelle Val di Pesa situato in piazza Matteotti n. 39 e la Casa della Cultura "Alda Merini" di Barberino Val d’Elsa, in via Mannucci n. 11. I cittadini vi si possono rivolgere nei giorni martedì dalle ore 16.00 alle ore 18,00 e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (al piano terra del Palazzo Comunale Tavarnelle Val di Pesa) e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (Casa della Cultura “Alda Merini” di Barberino Val d’Elsa. Per poter effettuare la prenotazione è necessario presentarsi allo sportello muniti del proprio codice fiscale, indirizzo e-mail (se disponibile) e numero di cellulare. “Un ausilio importante per effettuare le prenotazioni on line sul portale dedicato alla vaccinazione – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Giacomo Trentanovi – che possiamo realizzare grazie alla preziosa collaborazione dei volontari Auser, l’obiettivo è quello di aiutare in primo luogo le categorie più fragili e gli anziani e tutti coloro possano avere difficoltà nell’accesso ai portali informatici per le prenotazioni”. L’assessore Trentanovi tiene inoltre a ringraziare l’associazione Auser e tutto il mondo del volontariato che ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione collaborativa e solidale dell’emergenza sanitaria ed economica a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa