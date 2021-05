Progetti sociali a Figline e Incisa: Cellai incontra sindacati e associazioni

Confrontarsi sull’impatto sociale che la pandemia ha avuto sul territorio, in particolare su famiglie, anziani e cittadini in difficoltà, e collaborare per l’implementazione di misure (economiche, ma non solo) già attuate dall’Amministrazione comunale e sull’ideazione di nuovi progetti condivisi.

Sono questi i macro-obiettivi individuati dall’Amministrazione comunale e condivisi, nell’incontro che si è tenuto ieri nella sala consiliare di Figline, dall’assessore alle Politiche sociali, Simone Cellai, con le sigle sindacali locali (Spi Cgil e Fnp Cisl Valdarno) e le associazioni che operano nel settore sociosanitario del territorio (Avo, Caritas, Croce Azzurra, Giardino, Auser Figline e Auser Incisa).

“Ho sempre creduto nell’importanza di fare rete – spiega l’assessore Cellai – ed è proprio con questo spirito che ci siamo riuniti ieri, in modo da riflettere insieme (dati alla mano) sull’efficacia delle misure già attuate e sulla progettazione di nuovi interventi da parte del Comune. Sia le associazioni che i sindacati, con particolare riferimento alle sezioni pensionati, sono infatti validi punti di riferimento e di osservazione sul territorio, che ci possono senz’altro guidare in una migliore focalizzazione dei nuovi bisogni di singoli e famiglie, legati al periodo pandemico ma non solo. Inoltre, il metodo della rete e della condivisione di progettualità ha già dimostrato di funzionare, specie nella gestione di questo periodo di emergenza, che ha dimostrato quanto il mondo del volontariato sia fondamentale. Colgo quindi l’occasione per ringraziare uno a uno chi, a Figline e Incisa Valdarno, si messo a disposizione della comunità e continua a farlo quotidianamente”.

Quanto alle misure attuate, l’incontro si è aperto illustrando i risultati del centralino per le emergenze, che risponde al numero 0559125800: quasi 500 richieste evase, arrivate da marzo 2020 in poi da parte di anziani e disabili soli o fragili senza rete parentale e cittadini positivi al Covid-19 o in isolamento domiciliare privi di supporto sul territorio, per consegnare spesa, farmaci e pasti a domicilio. Un servizio reso possibile, anche in questo caso, da una rete coordinata dal Comune e supportata da ProCiv e Gaib, che si sono occupati delle consegne a domicilio (aiutati dagli autisti dei bus comunali, durante il lockdown e la conseguente Didattica a distanza per tutte le scuole), Asp Martelli, che si è occupata della preparazione pasti, e Unicoop Firenze, che si è occupata di preparare le spese da consegnare ai volontari prima dello smistamento a domicilio.

Sempre in relazione alla gestione dell’emergenza, l’assessore Cellai ha illustrato il metodo (innovativo e digitale) con il quale il Comune ha erogato le due tranche (da oltre 127mila euro ciascuna) di buoni spesa a marzo 2020 (rispondendo a 403 famiglie) e novembre 2020 (rispondendo a 332 famiglie): “voucher digitali” dal valore compreso tra i 150 e i 450 euro, inviati via mail ai diretti interessati e contenenti dei Qr code, da presentare presso l’esercizio commerciale locale in cui si era deciso di spenderli in sede di compilazione della domanda.

Inoltre, il Comune ha stanziato fondi comunali per integrare i contributi affitto regionali concessi a 104 famiglie (60mila euro) e per bandire un Avviso pubblico dedicato ai cittadini in difficoltà economica a causa della pandemia (90mila euro). Grazie a questo bando, i 94 partecipanti hanno avuto accesso a 750 euro di contributi (se in possesso di Isee corrente fino a 12mila euro) oppure a 1000 euro di contributi (se in possesso di Isee corrente fino a 6mila euro), da spendere per qualsiasi necessità.

Inoltre, già da aprile 2020, l’Assessorato alle Politiche sociali si è fatto promotore di un’altra rete, composta da Comune, le Caritas di Figline e di Incisa, Auser di Figline e di Incisa e Banco alimentare, funzionale alla distribuzione di pacchi e aiuti alimentari (aprile 2020) a famiglie e cittadini in difficoltà. Sempre sul fronte della gestione dell’emergenza sanitaria in corso, il Comune ha promosso anche l’attivazione di due punti di supporto per la prenotazione vaccini, grazie alla Croce Rossa di Incisa (attivo sab pom dalle 15 alle 18) e al centro sociale Il Giardino (da lun a ven dalle 9 alle 12).

Grazie, invece, ad un ulteriore stanziamento di risorse comunali, a Figline è stata attivata una postazione drive through per l’esecuzione di tamponi rapidi, dedicata ai bambini in età scolare e gestita dalla Misericordia di Figline. Obiettivo: verificare immediatamente la positività al Covid19 degli studenti sintomatici e velocizzare le quarantene dei contatti stretti, così da interrompere la potenziale catena di contagio.

“Quanto ai progetti in fase di attivazione – conclude l’assessore Cellai - stiamo lavorando per riproporre nuovi stanziamenti di risorse comunali, dal valore di 30mila euro per riassegnare contributi a cittadini e famiglie in difficoltà e dal valore di 40mila euro per i contributi affitto, che si sommeranno alle risorse regionali annuali. Inoltre, attraverso una variazione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio comunale, abbiamo già stanziato 280mila euro per lavori sulle strutture di edilizia residenziale pubblica. Nel dettaglio, si tratta di fondi comunali che, uniti al super superbonus 110%, ci consentiranno di ristrutturare 43 nostre case popolari”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa