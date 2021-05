Renzi a processo, i genitori e la sorella dell'ex premier in tribunale nel 2022

I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e la sorella Matilde Renzi, andranno a processo per reati fiscali. Le indagini riguardavano la conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl.

Il giudice Federico Zampaoli ha così stabilito dopo l'udienza preliminare dove la procura ha ribadito le accuse di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. A marzo 2022 ci sarà la prima udienza al tribunale di Firenze.

I RUOLI

Tiziano Renzi va a processo come amministratore di fatto della Eventi 6, società di servizi con sede a Rignano sull'Arno. La moglie Laura Bovoli come legale rappresentante della srl. Anche Matilde Renzi

va a giudizio come legale rappresentante, ma solo per il periodo 2018.