Riapre il Centro Leo-Lev di Vinci con nuove mostre

Tornano le mostre 2021 del Centro Espositivo Leo-Lev di Vinci, riaperto al pubblico lo scorso 4 maggio dopo un lungo periodo di chiusura (causato dall’emergenza sanitaria) in cui abbiamo continuato a lavorare e progettare, in prospettiva di ricominciare nuovamente con le nostre attività artistiche e culturali.

La sala principale al primo piano del Centro Espositivo Leo-Lev fa da cornice alla mostra Una Singolare Annunciazione, curata da Oreste Ruggiero, Ilaria Boncompagni e patrocinata da MIBACT, Soprintendenza ABAP Lucca e Massa Carrara, Arcidiocesi di Lucca, Parrocchia di San Gennaro e promossa dal Centro Leo-Lev.

Una Singolare Annunciazione è un percorso espositivo che conduce all’approfondimento culturale del patrimonio artistico della Pieve di San Gennaro in Lucchesia. In un unico ambiente — quello della Sala XI del Centro Leo-Lev — si presentano due importanti opere in dialogo fra di loro, provenienti dalla chiesa nella località omonima, frazione di Capannori: l’Angelo Annunciante attribuito a Leonardo da Vinci giovane da Carlo Pedretti e la Madonna del Parto nei modi di Piero della Francesca.

La sala affrescata al piano terreno del Centro Espositivo Leo-Lev, invece, fa da scenario alla mostra AURELIO AMENDOLA & ORESTE RUGGIERO, Città & Nodi di Leonardo, curata da Veronica Ferretti e Oreste Ruggiero.

Tra i fotografi più eleganti e produttivi del nostro tempo, conosciuto a livello internazionale per i suoi scatti, Aurelio Amendola espone per la prima volta a Vinci con un omaggio a quattro mani al grande Maestro del Rinascimento: Leonardo da Vinci.

Nell’esposizione che viene presentata dal Centro Leo-Lev l’opera fotografica di Aurelio Amendola incontra l’arte di Oreste Ruggiero dando vita ad un’occasione unica: la collaborazione fra due artisti contemporanei che dialogano su Leonardo da Vinci.

