Rubano cellulare e bottiglie poi mandano a terra titolare di un negozio: arrestati

Due diciannovenni di origine marocchina, con precedenti, sono stati arrestati per rapina nel tardo pomeriggio di domenica dopo i fatti accaduti in via Manin a Montecatini.

I due avevano mangiato un panino in un negozio kebab del centro e mentre pagavano hanno rubato il cellulare appoggiato sul bancone accanto alla cassa e alcune bottiglie prese da asporto, per poi fuggire. Il titolare, un quarantenne pakistano, dopo essersi accorto del furto, li ha rincorsi ed è stato spinto e mandato a terra per due volte.

Così il titolare ha fermato una pattuglia della polizia spiegando quanto accaduto e gli agenti hanno bloccati i due. L'arresto è stato convalidato questa mattina e i due sono finiti in carcere a Pistoia.

La refurtiva è stata restituita alla vittima.