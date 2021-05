Spazzamento in centro a Empoli, cambiano gli orari

Un nuovo piano per modificare il passaggio dello spazzamento stradale in centro storico, è stato messo a punto su richiesta dell’amministrazione comunale ad Alia spa per venire incontro alle istanze degli esercizi di ristorazione che hanno tavoli in postazioni esterne su strada, nel quadro del loro rilancio con le riaperture ormai quasi totali.

Da sabato 22 maggio 2021 partirà la modifica organica agli orari di spazzamento in centro: saranno spostati nella fascia 14.30 – 16. Questo intervento ha il fine di evitare o limitare al massimo le interferenze tra gli orari dello spazzamento stradale e il servizio all’esterno dei punti di ristoro muniti di regolari permessi, che effettuano somministrazione di alimenti e bevande.

Nei giorni che precedono il nuovo piano di orari, gli addetti cercheranno di limitare al massimo il passaggio delle mini spazzatrici nelle vie ove sono presenti esercizi con dehors esterni per non interferire con il loro lavoro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa