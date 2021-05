Use Basket, vietato sbagliare: contro Cecina gara decisiva per la salvezza

Match point per Use Computer Gross. Domani alle 19 al Pala Sammontana, la squadra biancorossa ha la possibilità di chiudere la serie playout con Cecina e centrare la salvezza. Grazie alla doppia vittoria ottenuta al Pala Poggetti, manca ora solo un passo per chiudere la stagione e tirare un sospirone di sollievo. Fra la voglia di chiudere i conti e la realtà c'è ovviamente la Sintecnica Cecina che giocherà il tutto per tutto per allungare la serie e che, al di là di quanto accaduto finora, è squadra di tutto rispetto.

"Ogni partita ha una sua storia - spiega coach Cosimo Corbinelli - e quindi anche questa non sfugge alla regola. Quello che è successo fino ad ora non conta più niente e si riparte da zero come capita sempre in queste serie. Nelle prime due partite abbiamo giocato molto bene, specie la prima nella quale abbiamo vinto in un modo che nella stagione regolare non ci era successo. In gara 2 abbiamo costruito il successo sulla difesa concedendo davvero poco a Cecina, ma ora resettiamo tutto e pensiamo a questa partita che per noi non sarà facile. Dovremo giocare con la stessa grinta e determinazione che abbiamo messo fino ad ora per chiudere la serie".

Come detto dal tecnico biancorosso, per la Computer Gross è ora il momento di chiudere il conto dopo due partite giocate in modo perfetto. Quanto visto finora autorizza naturalmente a sperare, ma c'è da fare l'ultimo passo, il più importante.

Resta da dire che la partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa