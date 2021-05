Bonelle ‘80, nuovi illuminazione e riqualificazione dei percorsi pedonali

Un investimento di oltre 250.000 euro per riqualificare i percorsi pedonali del quartiere di Bonelle ‘80 e dotare di un’idonea illuminazione la nuova area giochi situata nei pressi dell’area sportiva. È quanto previsto dai progetti approvati nei giorni scorsi dalla giunta comunale, proseguendo così il processo di rinnovamento dell’area, iniziato con l’attuazione nella zona sportiva di interventi riguardanti la realizzazione di una nuova area giochi e la manutenzione del verde e degli spazi dedicati allo sport. Nei mesi scorsi, infatti, sono state potate le siepi, tagliati alcuni alberi, sostituita la recinzione posta al confine tra l'area sportiva e il parcheggio, e, con il supporto del personale del cantiere comunale, è stato ritinteggiato il blocco di alcuni locali di servizio e della cucina, nonché ripuliti i campi da tennis e asportato il tappetino della pavimentazione, ormai vetusto.

La riqualificazione dei percorsi pedonali, che al momento risultano disconnessi e in alcuni casi mancanti, ha come obiettivo principale quello di abbattere le barriere architettoniche, attraverso la predisposizione di percorsi ampi e agevoli, con pavimentazioni continue e senza pendenze eccessive. Inoltre, lungo i percorsi, verranno create anche delle zone di sosta dove le persone potranno riposarsi, leggere o conversare.

Conclusa questa fase progettuale, a breve l’Amministrazione comunale provvederà ad avviare le procedure di gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori.

Attraverso la riqualificazione dei percorsi pedonali e dell'impianto di pubblica illuminazione, l'Amministrazione comunale vuole rendere gli spazi comuni più fruibili, sicuri, funzionali e vivibili. Il nuovo sistema di viabilità pedonale non solo consentirà di collegare le varie funzioni presenti nel quartiere - quella commerciale in via Pisa, quella residenziale tra via Arezzo e via Grosseto, la scuola e la zona sportiva -, permettendo ai cittadini di usufruire in sicurezza di tutti i servizi presenti nella zona, ma potrà assumere un ruolo centrale per la qualità dei luoghi e della vita dei residenti.

«Dopo la realizzazione dell’area giochi, della nuova scuola, la manutenzione del verde e degli impianti sportivi, prosegue l’attenzione del Comune per la frazione di Bonelle – sottolinea Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. Gli interventi in programma faciliteranno la fruizione degli spazi pubblici a un’utenza più ampia, favorendo così la condivisione e il confronto tra individui di età diversa. Uno degli scopi del progetto è infatti quello di restituire importanza agli spazi comuni all'aperto, che potranno essere vissuti come luoghi dove passeggiare, incontrarsi e instaurare contatti sociali. Tutto questo si inserisce in un processo più ampio, volto alla riqualificazione e al rinnovamento anche delle aree verdi più periferiche, sia attraverso l'attivazione di piccoli interventi di manutenzione che di progetti più articolati».

L’intervento di riqualificazione dei percorsi, utile a renderli più sicuri e agevolmente percorribili, andrà dunque di pari passo con il rifacimento dell’impianto di illuminazione esistente. L’impianto attuale, infatti, oltre a limitarsi a illuminare i soli vialetti esistenti, non risulta efficiente ne’ dal punto di vista illuminotecnico ne’ energetico. L’impianto attuale sarà sostituito e ampliato in modo tale da estenderlo a tutti i percorsi di nuova realizzazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa