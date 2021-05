Centri Estivi Montespertoli, tariffe agevolate con trasporto e mensa

L'amministrazione comunale di Montespertoli e gli uffici comunali hanno lavorato assiduamente nelle ultime settimane per mantenere il servizio dei centri estivi con tariffazione invariata dallo scorso anno pur mantenendo alta l'attenzione sulla sicurezza, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, sia per bambini che per gli operatori, sia mantenendo alta l'attenzione alle attività ludico-ricreative estive.

I centri estivi 2020 saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, avranno inizio dal 14 giugno e termineranno il 30 luglio 2021, con un'apertura giornaliera dalle ore 08.30 alle ore 15,30 per la fascia 6-14 e un'uscita ritardata, alle ore 16.30, per la fascia d'età 3-5 anni.

Incluso nella tariffa l'amministrazione fornirà il servizio di trasporto e di refezione per tutto il periodo e saranno introdotti criteri per l’accesso prioritario al servizio al fine di costituire una graduatoria fra i richiedenti, privilegiando quelle famiglie in cui la conciliazione tra vita familiare e lavorativa sia di difficile gestione e in cui siano presenti membri con fragilità.

Il Centro estivo sarà così articolato:

- dal 14 giugno al 30 luglio 2021 per la fascia di età 6-14 anni (si intendono bambini che nell’anno scolastico 2020/21 hanno frequentato una classe della scuola primaria), dalle ore 8,30 alle ore 15,30 con attività svolte alla ex scuola di San Quirico in Collina.

- dal 5 al 30 luglio 2021 per la fascia di età 3-5 anni (si intendono bambini che nell’anno scolastico 20/21 hanno frequentato la scuola dell’infanzia), dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con attività svolte alla scuola primaria "Rita Levi Montalcini" a Montagnana.

L'iscrizione avviene su un tempo minimo di due settimane e nelle settimane successive il costo è ridotto del 10%, con un'applicazione dello sconto del 20% se in presenza di fratelli o sorelle. Così facendo c'è la possibilità di avere gruppi più stabili ed omogenei che permettono il mantenimento della tariffazione e una gestione più ferma del servizio educativo.

La raccolta delle iscrizioni prenderà avvio dal 24 maggio e terminerà il 3 giugno (compreso), sarà possibile trovare la domanda e tutte le informazioni sul sito del Comune dal giorno di avvio delle iscrizioni.

Da oggi, sul sito del Comune, sarà possibile trovare un calendario completo dei centri estivi che vengono offerti quest'anno sul territorio montespertolese.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa