Un giorno di chiusura del Ponte alla Motta per lavori

Per lavori di consolidamento dell’impalcato del ponte è prevista la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, sulla S.P. n°11 “Pisana per Fucecchio” al km 4+000 circa (in corrispondenza del Ponte alla Motta), nei Comuni di Empoli e Cerreto Guidi, il giorno 25/05/2021 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa