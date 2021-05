Con Cup 2.0 crescono le prenotazioni online: 8mila appuntamenti al giorno in Aoup

Sta superando con successo la fase di rodaggio il Cup 2.0, il nuovo sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie che la Regione Toscana sta implementando su tutto il territorio e che, dal 13 maggio scorso, è entrato in vigore anche in Aoup (insieme a tutto l’ambito territoriale della

provincia di Pisa compreso sotto l’ex Usl 5).

Nonostante ci siano ancora delle difficoltà per chi sceglie l’accesso telefonico (tramite call-center, telefonando allo 050.995995) dovute a iperafflusso delle telefonate - che verranno superate non appena si smaltirà la coda dei 5 giorni di blocco prenotazioni necessario per permettere la

transizione al nuovo sistema – sta comunque progressivamente crescendo il ricorso alla prenotazione online, che è poi la vera innovazione del Cup 2.0, insieme alla possibilità di prenotare prestazioni su tutto il territorio aziendale e regionale. Anche in questi ultimi giorni, infatti, il volume di attività ha registrato, solo per Aoup, quasi 36mila appuntamenti (circa 8mila al giorno), oltre 22500 richieste e 250 prenotazioni online.

Si tratta di un bel passo avanti verso la sanità digitale che - una volta superata l’iniziale difficoltà anche da parte di quella fetta di popolazione, soprattutto anziana, che ha bisogno di supporto per poter operare online - si trasformerà necessariamente in un sostanziale miglioramento della

qualità della vita. E’ infatti un’innovazione tecnologica non senza beneficio il fatto di poter prenotare una visita da qualunque posto ci si trovi, disponendo solamente di uno smartphone, codice fiscale e ricetta elettronica, sul portale https://prenota.sanita.toscana.it/ senza dover

telefonare o recarsi fisicamente a uno sportello.

Le potenzialità dell’operatività online ovviamente aumentano man mano che si attivano anche tutte le integrazioni oggi disponibili, che si incrociano con l’anagrafe assistiti (carta sanitaria elettronica, fascicolo sanitario elettronico, identità digitale etc…) e che faciliteranno notevolmente

tutti i percorsi assistenziali dei cittadini.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa