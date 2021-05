Costituzione a domicilio per neodiciottenni: via alle consegne a Bagno a Ripoli

I primi a riceverla sono stati Elena, Gaia e Niccolò, le due ragazze raggiunte nella loro abitazione di Lappeggi, il ragazzo presso la sua casa a Grassina. Ad effettuare la consegna il sindaco Francesco Casini, il presidente del Consiglio comunale Francesco Conti, il presidente di Anpi - Bagno a Ripoli Luigi Remaschi e il consigliere comunale Corso Petruzzi. Le consegne, che da domani proseguiranno grazie ai consiglieri comunali e ai volontari di Anpi, interesseranno complessivamente 275 neo-diciottenni residenti a Bagno a Ripoli. Di seguito la dichiarazione del sindaco Casini.

“Elena, Gaia e Niccolò sono i primi neo-diciottenni di Bagno a Ripoli a ricevere direttamente a casa una copia della Costituzione donata dal Comune! Gliel’abbiamo portata oggi pomeriggio insieme al presidente del Consiglio comunale Francesco Conti, al presidente di Anpi Bagno a Ripoli Luigi Remaschi e al consigliere Corso Petruzzi, dando il via alle consegne a domicilio che nelle prossime settimane interesseranno tutti i giovani ripolesi nati nel 2002, ben 275! Postini speciali saranno i consiglieri comunali e i volontari dell’Anpi a cui va un grandissimo ringraziamento! Da loro è nata l’idea per questa bella iniziativa che promuove la partecipazione dei giovani alla vita del nostro Comune e dà il benvenuto ai nuovi maggiorenni nella comunità dei diritti e dei doveri! Insieme alla Costituzione verrà consegnato un invito a diventare donatori di sangue e di organi, per sensibilizzare i giovani sui gesti di altruismo che rendono la società più forte. Le iniziative però non finiscono qui. I neo-diciottenni saranno protagonisti anche di un appuntamento pubblico online dedicato alla Costituzione, in programma martedì 8 giugno alle 18.00 sulla piattaforma GoToMeeting e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Per ricevere il link di accesso e prendere parte attivamente all’incontro online, le ragazze ed i ragazzi possono scrivere all’indirizzo e-mail sindaco@comune.bagno-a-ripoli.fi.it entro il 25 maggio. Chi non potrà partecipare in prima persona, potrà seguire l'iniziativa sui canali social del Comune. Accanto ai ragazzi due relatori d'eccezione: il direttore dell’Istituto Storico della Resistenza Matteo Mazzoni ed il prof. Carlo Fusaro. Sarà un'occasione preziosa per approfondire i temi legati alla legge fondamentale che sancisce i diritti e i doveri di ogni cittadino, e per tramandarne i valori alle nuove generazioni!”

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa