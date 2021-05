Inchiesta Keu, la Lega di Gambassi chiede chiarezza anche sul lotto 4 della 429

I Consiglieri comunali leghisti di Gambassi Terme, Marco Manuelli (Capogruppo), Anna Maria Perazzo, Francesca Chiaravalloti e Nicola Borri, supportati dal Consigliere Nazionale ANCI del Carroccio, Marco Cordone, profondo conoscitore del territorio gambassino con oltre 15 anni di consigliatura nella cittadina termale della Valdelsa fiorentina, rivolgono un appello alle Autorità competenti perché si faccia chiarezza anche sull'eventuale utilizzo di cenere di conceria (Keu), per riempire il sottofondo stradale del lotto 4 della nuova Strada regionale 429 (sono 5,7 chilometri di strada che uniscono la frazione di Case Nuove nel Comune di Gambassi Terme con la frazione di Dogana nel Comune di Castelfiorentino).

In merito, il Consigliere Cordone ed i Consiglieri comunali leghisti gambassini, evidenziano che: "Anche se il lotto 4 della Strada regionale della Valdelsa non è sottoposto all'indagine della DDA di Firenze, vorremmo sapere, nell'interesse primario delle nostre comunità, se c'è terra nera nel sottofondo stradale del tratto in questione, costato circa 8 milioni di euro di soldi pubblici. In merito presenteremo a breve un'interrogazione".

Fonte: Gruppo Consiliare Lega Salvini Gambassi Terme