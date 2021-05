Jethro Tull, De Sica, De Gregori e altri: l'estate a Villa Bertelli

Gli spettacoli dal vivo tornano davanti al grande pubblico e dal 30 luglio, e per tutto il mese di agosto, la rassegna Villa Bertelli Live, a Forte dei Marmi, vedrà sul palco, come da tradizione, gli artisti più amati dal pubblico italiano.

Tante speciali serate per un Festival ideato dalla LEG Live Emotion Group di Sandro Giacomelli, dalla AD Management di Alessandro De Luigi e dal Comitato Villa Bertelli. Il prestigioso palco ospiterà Jethro Tull per la serata di partenza il 30 luglio e poi il 7 agosto Christian De Sica, il 9 agosto Gianna Nannini, il 10 Fabrizio Moro, l’11 i Negrita, il 13 Francesco De Gregori, il 14 agosto Giorgio Panariello, il 18 agosto Andrea Pucci e il 22 agosto Gigi D’Alessio. Ma le sorprese non finiscono qui e altri artisti potrebbero aggiungersi al già ricco calendario.

Per la realizzazione dei concerti si seguiranno le stringenti direttive sanitarie in materia di distanziamento sociale.

Le prevendite saranno aperte a partire da lunedì 24 maggio alle ore 15

Circuito Prevendite : ticketone

Sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria di Villa Bertelli

Il calendario ( in continuo aggiornamento )

30 luglio Jethro Tull

7 agosto Christian De Sica

9 agosto Gianna Nannini

10 agosto Fabrizio Moro

11 agosto Negrita

13 agosto Francesco De Gregori

14 agosto Giorgio Panariello

18 agosto Andrea Pucci

22 agosto Gigi D’Alessio

Fonte: Ufficio stampa