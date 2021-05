"Lo smartphone non è così indispensabile", i risultati del sondaggio di gonews.it

Quanto è importante il tuo smartphone? di conseguenza, riusciresti a farne a meno per un intero fine settimana? questo era il quesito a cui gonews.it ha messo di fronte i propri lettori nel sondaggio della scorsa settimana.

Pare che, nonostante sia comune la testa china sullo schermo del proprio cellulare, in molti rinuncerebbero a questo strumento. Alla domanda "Senza smartphone per un weekend, ci riusciresti?" ha infatti vinto la risposta 'Sì, non è così indispensabile per me', con il 75.25% dei voti.

Al contrario c'è chi non vi rinuncerebbe mai, ma risultano in minoranza: il 24.75% ha risposto 'No, mi tiene in contatto con il mondo'. Nell'ultimo sondaggio dunque è emerso che la maggioranza farebbe a meno volentieri, almeno per qualche giorno, di quel piccolo schermo nero che squilla, ci ricorda gli impegni e contiene contatti e social network. È quindi possibile un detox dalla onnipresente tecnologia? forse sì, anche se per soli tre giorni.