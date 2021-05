Montemurlo più pulita con l'arrivo di 40 nuovi cestini

Con l’arrivo della bella stagione e l'allentamento delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, le piste ciclo-pedonali e i parchi della città si ripopolano di persone che passeggiano e assaporano il piacere della vita all'aria aperta. Per mantenere la città sempre bella e pulita, il Comune di Montemurlo e Alia spa hanno deciso di installare 40 cestini per i rifiuti che, a seguito di un percorso di revisione di quelli presenti sul territorio, saranno ricollocati per andare maggiormente incontro alle esigenze della cittadinanza. Il posizionamento dei contenitori è in corso in questi giorni. I nuovi cestini saranno posizionati in particolar modo, in prossimità di parchi o di percorsi ciclopedonali, come ad esempio lungo la pista ciclabile tra via Venezia e via Selvavecchia, nei pressi di quella tra via Livorno e via Popolesco, in collina lungo la via Baronese, sempre molto frequentata dai camminatori, e a servizio dei nuovi parcheggi realizzati in centro nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana “M+M” ( via Pascoli, via Carducci, piazza Donatori del sangue, via Garibaldi, via Indipendenza ecc...).

« Le piste ciclopedonali e i percorsi nel verde, anche a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, nelle ultime settimane sono stati letteralmente presi d’assalto dai nostri cittadini.- spiega l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli -Per non dare alibi a chi sporca o abbandona rifiuti lungo le strade o i percorsi nel verde, con Alia abbiamo deciso di ricollocare quaranta cestini che, è importante ricordare, devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per conferire i rifiuti “da passeggio”, come carte di caramelle, pacchetti di sigarette, ciotoline e cucchiaini del gelato, bottigliette e così via». E' inoltre importante ricordare che i mozziconi di sigaretta non vanno gettati in terra ma negli appositi posacenere che si trovano inclusi nei cestini porta rifiuti. Oltre ad inquinare più della plastica, i trasgressori rischiano una multa salata, come previsto da una legge del 2016.

« Oggi, sulla base della riqualificazione del territorio e delle mutate esigenze da parte dei cittadini di Montemurlo siamo impegnati a fianco dell’amministrazione comunale nell’ azione di razionalizzazione e revisione del posizionamento dei cestini stradali. Lo scopo prioritario è quello di garantire il servizio ai cittadini ed al contempo il decoro urbano di ogni area, parchi, percorsi ciclopedonali, ma anche delle piazze del paese» aggiunge Luca Silvestri, direttore territoriale area pratese Alia Spa. Infine il Comune e Alia ricordano che le mascherine anti-contagio vanno buttate con i rifiuti indifferenziati:« A questo proposito dalla prossima settimana inizieremo una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà gli studenti dell'istituto comprensivo Margherita Hack», conclude Vignoli.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa