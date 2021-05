Nuovo look per il "Bennati" di Quarrata: intervento da 263mila euro

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione del campo sportivo Bennati di Quarrata.

L’intervento, dal costo previsionale di 263.000 euro interamente finanziato con risorse comunali, prevede la ristrutturazione dell’impianto ed in particolare la demolizione e ricostruzione del locale posto all’ingresso del campo da calcio e adiacente agli spogliatoi. Il fabbricato, che presentava elementi costruttivi, architettonici e materiali di scarsa qualità, veniva finora utilizzato come locale di servizio e, in parte, come magazzino, ma non era ormai più adeguato alle necessità dell’impianto.

L’intervento prevede dunque la sua completa demolizione e la ricostruzione, nella stessa posizione, di un nuovo locale, che accoglierà una sala utile per le riunioni e le attività associative della società che gestisce l’impianto (oggi è la Asd Us Olimpia Spedaletto), uno spazio ad uso cucina con possibilità di somministrazione, servizi igienici e un porticato esterno in legno.

Sarà ristrutturato anche il locale ad uso ufficio, che, oltre a mantenere un ingresso indipendente, sarà accessibile anche dall’interno della nuova struttura.

“Il mondo dello sport ha sofferto moltissimo durante questa pandemia – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – e come Amministrazione stiamo dando alcuni segnali di incoraggiamento, con investimenti sugli impianti e aiuti alle società sportive, per arrivare nel migliore dei modi alla tanto attesa ripartenza. Quello al campo sportivo Bennati è un intervento molto importante, che fa seguito a una serie di altri lavori sull'impiantistica sportiva cittadina ed in particolar modo sulle strutture destinate allo sport giovanile e all’attività motoria per i ragazzi”.

Il progetto esecutivo dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di fabbricato e porticato a servizio del centro sportivo L. Bennati a Quarrata” è stato redatto dall'architetto incaricato Luca Vergari e seguito dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Quarrata.

Nello specifico, i lavori sono stati consegnati ed hanno avuto inizio lo scorso 4 maggio e contrattualmente hanno una durata stimata in 200 giorni, con conclusione stimata attorno alla metà di novembre.