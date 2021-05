Piscina Empoli, Picchielli (Lega): "Comune non aspetti il 26 giugno"

Le piscine dell'Empolese Valdelsa sono ormai chiuse dal Novembre 2020, mentre in tutta Italia, anche in zona rossa, per gli atleti agonisti e le società sportive lo svolgimento dell'attività è stato consentito normalmente.

Con il nuovo decreto che ha permesso alle piscine all'aperto di riaprire il 15 Maggio e che permetterà anche alle piscine al chiuso di far ripartire le attività dal 1 Giugno, in tutta la Toscana i vari impianti si stanno organizzando per le riaperture, mentre nell'Empolese è arrivata la risposta tardiva del Comune e di Aquatempra per chiarire che per quanto riguarda la struttura esterna di viale delle Olimpiadi si andrà alla fine del prossimo mese. Una decisione motivata in virtù delle cattive condizioni metereologiche, ma che in realtà sappiamo tutti che sia di natura economica.

Il servizio pubblico dato dalla piscina Comunale è di fondamentale importanza non solo per gli atleti, ma anche per i cittadini che per motivi di svago o per motivi di salute hanno il diritto di poter ricominciare ad usufruire dei corsi svolti in tali impianti, fermi da troppo tempo.

Quindi come Lega invitiamo l’assessore Biuzzi a non aspettare il 26 giugno e temperature più calde, ma di attivarsi fin da subito per dare la possibilità agli empolesi di usufruire di questo servizio fondamentale. Per noi la piscina è una priorità ed il nuoto non viene messo in secondo piano rispetto ad altri sport, come invece fatto dall'amministrazione comunale di Empoli.

Fonte: Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli