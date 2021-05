Premio Ceppo Poesia, le due terzine finaliste

La 65 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, dedicato ad anni alterni al Racconto e alla Poesia e diretto da Paolo Fabrizio Iacuzzi, si svolgerà a Pistoia in due parti dal 24 giugno al 17 ottobre 2021, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la compartecipazione del Comune di Pistoia.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla poesia. Due le terzine finaliste del “Premio Ceppo Poesia”. Premi Speciali a Giuseppe Conte, Maurizio Cucchi, Beatrice Masini e Jean-Charles Vegliante. L’iniziativa “Dante al Ceppo” con Filippo La Porta e altri scrittori.

PREMIO CEPPO BIENNALE POESIA: LE DUE TERZINE

La Giuria della 65 edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo ha definito la terzina del “Premio Ceppo Poesia”: Giuseppe Grattacaso, Il mondo che farà, Elliot; Cristiano Poletti, Temporali, Marcos y Marcos; Giancarlo Sissa, Archivio del Padre, MC. Ha definito anche la terzina del “Premio Ceppo Poesia Under 35”: Michele Bordoni, Gymnopedie, Italic Pequod; Damiana De Gennaro, Shibuya Crossing, Interno Poesia; Demetrio Marra, Riproduzioni in scala, Interno Poesia. La selezione delle due terzine è avvenuta su una scelta di oltre 100 libri partecipanti, pubblicati da consolidate e giovani case editrici. Tutti i finalisti scriveranno delle brevi Lecture sulle tre parole chiave della loro poesia, che verranno pubblicate sulla rivista on line “Succedeoggi”.

La cerimonia di premiazione, durante la quale la Giuria dei Giovani Lettori Under 35 voterà i vincitori delle due terzine, avrà luogo venerdì 25 giugno , alle ore 17.00, nel Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale di Pistoia.

Oltre a premi in denaro, tutti i vincitori riceveranno il “Ceppo di Via del Vento”, un cofanetto con dieci libretti selezionati dall’editore Fabrizio Zollo. Al vincitore del Premio Ceppo Under 35 andrà una opera d’arte donata, come di consueto, dalla Fattoria di Celle – Collezione Giuliano Gori.

PREMIO ALLA CARRIERA A MAURIZIO CUCCHI

La Giuria Letteraria ha deciso di assegnare il Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia a Maurizio Cucchi per l’intera sua carriera letteraria. Poeta fra i più apprezzati della scena letteraria italiana, nato a Milano nel 1945, è anche critico letterario, traduttore e pubblicista. Le sue poesie sono raccolte nel riassuntivo Poesie 1963-2015 (Oscar Mondadori 2015), a cura di Alberto Bertoni. Venerdì 25 giugno , alle ore 16.00, nel Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale di Pistoia l’incontro con l’autore e la cerimonia di premiazione.

PREMIO CEPPO LEONE PICCIONI A GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte è il vincitore del Premio Ceppo Leone Piccioni. Il Premio Speciale è dedicato al critico letterario Leone Piccioni (1925-2018), fondatore del Premio Ceppo. Giuseppe Conte è nato a Imperia nel 1945. Ha pubblicato raccolte di poesia, saggi e romanzi, incentrati sui temi della natura, dell’eros, del mito. Le sue liriche sono raccolte in Poesie 1983-2015 (Oscar Mondadori, 2015). Tra i suoi romanzi il recente Dante in Love (Giunti 2021). Saggista di grande respiro intellettuale, sta per uscire da Giunti Il mito greco e la manutenzione dell’anima. Giuseppe Conte terrà una Lecture sulle cinque parole chiave della sua poesia giovedì 24 giugno , alle ore 16.00, nel Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale di Pistoia.

DANTE AL CEPPO 2021

Da settembre a ottobre , in occasione del 700 anniversario dantesco, si svolge la seconda tranche del Premio in omaggio al Sommo Poeta. DANTE AL CEPPO 2021 include l’assegnazione dei Premi Speciali a Beatrice Masini e Jean-Charles Vegliante, l’incontro con Filippo La Porta (Il bene e gli altri. Dante e un’etica per il nuovo millennio edito da Bompiani) il 23 settembre a Pescia e con altri scrittori.

Beatrice Masini vince il Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza. Sarà a Pistoia il 29 e il 30 settembre, al Teatro Bolognini, dove incontrerà gli studenti e terrà una Lecture dedicata ad alcune figure femminili dantesche a lei congeniali. Autrice di grandi libri per l'infanzia e l’adolescenza, le sue opere sono tradotte in quindici Paesi. Tra i suoi lavori, la traduzione anche di alcuni dei libri della serie Harry Potter di J. K. Rowling. Il suo romanzo Bambini nel bosco (Fanucci) è stato finalista nel 2010 al Premio Strega, prima opera per ragazzi ad aver concorso al premio. Beatrice Masini anticiperà la sua Lecture alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, in collaborazione con la rivista per ragazzi LiBeR, che la pubblicherà sul numero di luglio.

Jean-Charles Vegliante vince il Premio Ceppo Internazionale Piero Bigongiari. Riceverà il Premio e terrà la Piero Bigongiari Lecture il 7 ottobre, nel giorno della scomparsa di Bigongiari (2014-1997), alla Biblioteca San Giorgio dove è conservato il Fondo del poeta pistoiese. Di Vegliante uscirà Rauco in noi un linguaggio (Interno Poesia), un’antologia delle sue ultime poesie a cura di Mia Lecomte, con la sua Lecture in prefazione. Poeta e traduttore francese dall’italiano, sua è la recente integrale traduzione della Divina Commedia, di cui parlerà al Premio in occasione del 700 anniversario dantesco. Professore di lingua, cultura e letteratura italiana contemporanea presso la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), ha tradotto anche Leopardi, Pascoli, Fortini, Ungaretti, Montale, Rosselli, Pasolini e altri poeti. Una sua antologia della poesia italiana esce a puntate sul sito «Recours au Poème». Tra le sue opere in italiano Nel lutto della luce / Le deuil de lumière (Einaudi, 2004, trad. G. Raboni), Pensiero del niente (Stampa2009, 2016, trad. F. Piemontese).

DUE NUOVI PREMI NEL NOME DI LEONE PICCIONI E MAURO BOLOGNINI

Il Premio Letterario Internazionale Ceppo inaugura due nuovi premi:

- Premio Ceppo Leone Piccioni Succedeoggi Saggistica Under 35. Succedeoggi, diretta da Nicola Fano, ha affiancato al web magazine la casa editrice Succedeoggi Libri. La nascita del nuovo premio, nel nome di Leone Piccioni, andrà a completare i già felicemente sperimentati Premi Ceppo Under 35 dedicati ad anni alterni alla Poesia e al Racconto con l’obiettivo di scoprire e sostenere giovani talenti. Il saggio del vincitore sarà pubblicato nelle Edizioni Succedeoggi Libri.

- Premio Ceppo Giovani Mauro Bolognini, in collaborazione con il Centro Mauro Bolognini di Pistoia, coinvolge gli studenti del Liceo Amedeo di Savoia e di altri istituti. Promuove lo studio dei rapporti tra Letteratura e Cinema a partire dall’opera di Mauro Bolognini (1922-2001), nel ventennale della scomparsa, con la lettura di un libro e del film ad esso collegato: “Metello” di Vasco Pratolini/Mauro Bolognini e “Il bell’Antonio” di Vitaliano Brancati/Mauro Bolognini. Una Giuria presieduta da Carlotta Bolognini (nipote di Mauro) premierà i migliori elaborati degli studenti con buoni-libro da spendere alla Libreria Lo Spazio di Pistoia. Il Premio si svolgerà nell’ambito del Festival Mauro Bolognini il 17 ottobre.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

24 giugno, ore 16.00, Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale di Pistoia – PREMIO CEPPO LEONE PICCIONI, a cura degli Amici di Leone Piccioni e di Succedeoggi Libri. Incontro e Lecture di Giuseppe Conte. Partecipano Gloria Piccioni, Nicola Fano e Silvia Zoppi Garampi.

25 giugno, ore 16.00, Cortile della Magnolia del Palazzo Comunale di Pistoia – PREMI CEPPO POESIA. Incontro e cerimonia di premiazione con Maurizio Cucchi (Ceppo Pistoia Capitale della Poesia). Alle ore 17.00 Incontro con Giuseppe Grattacaso, Cristiano Poletti, Giancarlo Sissa (“Premio Ceppo Selezione Poesia”); con Michele Bordoni, Damiana De Gennaro e Demetrio Marra (“Premio Ceppo Selezione Poesia Under 35”). Votazione in diretta della Giuria dei Giovani Lettori Under 35.

23 settembre – Pescia – Incontro con Filippo La Porta, Il bene e gli altri. Dante e un’etica per il nuovo millennio edito da Bompiani

29-30 settembre – Teatro Mauro Bolognini – PREMIO CEPPO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, in collaborazione con la rivista LiBeR per la letteratura per i ragazzi – Incontro con Beatrice Masini e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado aderenti al PREMIO CEPPO RAGAZZI. Lecture e premiazione della scrittrice.

7 ottobre – Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio – PREMIO CEPPO INTERNAZIONALE PIERO BIGONGIARI POESIA, in collaborazione con Fondo Piero Bigongiari – Incontro e Lecture di Jean-Charles Vegliante. Premiazione dello scrittore e degli studenti aderenti al Premio Ceppo Giovani.

17 ottobre – Teatro Mauro Bolognini – PREMIO CEPPO GIOVANI BOLOGNINI LETTERATURA E CINEMA, Premiazione degli studenti. Partecipa Carlotta Bolognini.