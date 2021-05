Scomparso a 32 anni, raccolta fondi in memoria di Christian Logli

Una raccolta fondi per onorare la memoria di Christian Logli e fare solidarietà. Scomparso pochi giorni fa a causa del Covid-19, Logli aveva 32 anni e veniva da Cascina. La moglie Veronica Vincenti ha creato una raccolta per ricordare il marito e sostenere Agbalt, Associazione Genitori per la cura e l'assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore.

Logli ha scoperto due anni fa di avere una leucemia. Un anno fa è arrivato un barlume di speranza con un donatore di midollo osseo dalla Polonia. Col Covid-19 tutto si è complicato: il 32enne è risultato positivo e lì è iniziato il suo triste calvario. È venuto a mancare pochi giorni fa, solamente tre mesi dopo suo padre Paolo, scomparso per un mieloma.

Veronica Vincenti ha quindi aperto una piattaforma su GoFundMe a cui si può partecipare da QUI.