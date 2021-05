Servizi educativi e scolastici a Scandicci: il numero unico per le famiglie

Informazioni su mensa, trasporto, contributi, servizi educativi comunali ecco come fare.

Gli addetti risponderanno di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30; in altri orari un messaggio indica gli indirizzi email per ogni servizio.

Un numero unico per le famiglie che hanno necessità di avere informazioni e consulenze per i servizi educativi e scolastici del Comune di Scandicci. Da lunedì 24 maggio 2021 chiamando lo 0557591220 di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30, le famiglie possono infatti fare richieste riguardanti la refezione scolastica (tasto 1), il trasporto scolastico (tasto 2), contributi come pacchetto scuola, cedole librarie, acquisto posto bambino (tasto 3), servizi educativi comunali per la prima infanzia (tasto 4).

Nel caso i cittadini contattino il numero in orari diversi da quelli indicati, un messaggio registrato indica le email di riferimento per ogni specifico servizio: refezione scolastica; trasporto scolastico; contributi ; servizi educativi comunali per la prima infanzia.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'iscrizione alle scuole statali occorre contattare direttamente gli Istituti Comprensivi.

Il numero unico per i servizi educativi e scolastici è un’iniziativa dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa