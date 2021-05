Si avvicina la riapertura della Lungomonte a Montecalvoli

In data 10 febbraio 2021 il fabbricato posto in via Lungomonte 131 a Montecalvoli ha subito un parziale crollo e a seguito dell’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa il Sindaco ha emesso l’ordinanza n.25 del 10 febbraio 2021 per la chiusura al traffico di un tratto di via Lungomonte in considerazione del rischio di caduta di materiale dalla facciata dell’immobile interessato al crollo. L’immobile è stato oggetto dell’ordinanza n. 28 del 13/2/2021 che ha imposto ai proprietari ed ai soggetti ivi citati di provvedere da un lato allo sgombero immediato di porzione dell’edificio interessato dai crolli in quanto inagibile e ad installare adeguata segnaletica che indichi l’inagibilità dell’edificio, dall'altro lato, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento, dell'ordinanza, a mettere in sicurezza l'edificio in modo da consentire la riapertura del traffico pedonale e carrabile della via Lungomonte nel tratto antistante il fabbricato. L'ordinanza NON è stata rispettata e conseguentemente, allo scadere dei tempi previsti, il Comune ha intrapreso le azioni necessarie alla risoluzione del problema sostituendosi agli aventi titolo con rivalsa delle spese. L’immobile, infatti, è sotto custodia giudiziaria da parte dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa che ha inviato i propri tecnici per effettuare un sopralluogo in data 28/04/21, a seguito dell’autorizzazione da parte del Giudice dell'Esecuzione. E’ facilmente intuibile come questa situazione abbia complicato la soluzione del problema e allungato i tempi.

Nonostante questo in considerazione che la chiusura della strada causa numerosi disagi alla popolazione e alle attività produttive della zona che si vedono impedito il normale passaggio, questa Amministrazione si è adoperata prontamente per consentire la riapertura della viabilità il prima possibile. A tale scopo sono stati individuati i tecnici per la redazione per la messa in sicurezza del fabbricato pericolante e nella giornata di ieri la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per eseguire i lavori necessari. Sarà quindi possibile entro qualche settimana procedere alla messa in sicurezza del fabbricato e alla conseguente riapertura della strada.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte